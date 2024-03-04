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Неймовірно просто та смачно: як запекти ребра в банці на вечерю

Ігор Романько

Як приготувати свинячі ребра

Хочете приготувати смачну та ситну вечерю без зайвого клопоту? Тоді цей рецепт свинячих реберець у духовці точно для вас! Вам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів та скляна банка.

Секрет цього рецепту з сайту noviydoctor в тому, що м'ясо готується у власному соку, завдяки чому воно виходить неймовірно соковитим. А картопля, запечена з вершковим маслом, стане ідеальним гарніром.

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Інгредієнти:

  • Свинячі реберця - 500 г
  • Цибуля - 1 шт
  • Картопля - 4 шт
  • Вершкове масло - 40 г
  • Сіль, перець та спеції - за смаком

Приготування:

  1. Наріжте реберця на шматочки, посоліть, поперчіть та додайте ваші улюблені спеції.
  2. Додайте до реберець нарізану цибулю, ретельно перемішайте та злегка примніть руками.
  3. Викладіть м'ясо у скляну банку, накрийте фольгою і поставте на деко.
  4. Очистіть картоплю, розріжте навпіл, додайте до кожної половинки шматочок вершкового масла та загорніть у фольгу.
  5. Викладіть картоплю навколо банки з м'ясом.
  6. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 2,5 годин.
  7. Вийміть з духовки, дайте м'ясу настоятися 10-15 хвилин і подавайте до столу.

Смачного!

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