Неймовірно ніжно, смачно і просто: Як приготувати полуничне суфле

Легкий і повітряний десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. Таке суфле чудово підійде до чаю або кави. А додавши до нього подрібнені горішки або шоколадну крихту, ви отримаєте ще більш смачний і ароматний десерт.

Для більш ніжного смаку можна додати в суфле 1 чайну ложку лікеру або 1/2 чайної ложки ванільного екстракту. Рецептом поділився OBOZREVATEL.

Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору

Інгредієнти

Полуниця - 125 г

Білки - 2 шт

Сіль - 1 щіпка

Цукрова пудра - 60 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форми для запікання змастіть вершковим маслом і присипте цукровою пудрою. Полуницю вимийте, видаліть плодоніжки і подрібніть в блендері. Білки збийте з сіллю до стійких піків. Поступово всипте цукрову пудру, продовжуючи збивати. Додайте збиті білки до полуничного пюре і акуратно перемішайте лопаткою. Викладіть суфле в підготовлені форми і випікайте 10-15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!