Невибагливі у догляді зачіски, які можуть приховати ознаки рідкого волосся жінкам старше 40 (фото)

Рідке волосся – це нормальне явище, особливо для жінок після 40 років. Жінки, які звикли до пишного волосся, можуть відчувати себе невпевнено, коли воно стає тьмяним і втрачає об'єм.

На щастя, є кілька простих зачісок, які допоможуть приховати ознаки порідіння волосся. Ці зачіски не потребують багато догляду, але при цьому виглядають стильно та елегантно, пише SheFinds.

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Щоб приховати випадіння та витонченість волосся, експери радять зав'язувати його у пучок.

Це універсальна зачіска, яка підходить як для повсякденного життя, так і для урочистих випадків. Пучок можна розташувати на будь-якій ділянці голови, де ви хочете приховати порідіння волосся. Однак не затягуйте пучок занадто туго, щоб не пошкодити волосся.Додайте шпильки або бант, щоб зробити зачіску елегантнішою.

Об'єм завдяки кореневому зміцненню допоможе вам додати об'єму волоссю біля коріння.

Використовуйте спрей для прикореневого об'єму та легкий лак для волосся.За бажанням, ви можете зробити укладку в салоні.

Низький повсякденний хвіст – це зручна та стильна зачіска, яка підходить для будь-якого випадку. Не затягуйте хвіст занадто туго, щоб не пошкодити волосся.

Залиште кілька пасм біля обличчя. Додайте аксесуар для волосся, щоб зробити зачіску більш елегантною.

Завитки та хвилі візуально роблять волосся густішим.

Хвіст

Ви можете використовувати плойку, гарячі валики або бігуді. Перед укладанням нанесіть на волосся спрей для ліфтингу коренів і термозахисний засіб.

Спробуйте одну з цих зачісок, щоб відчувати себе впевнено та привабливо.

Пам'ятайте, що ви прекрасні, незалежно від стану вашого волосся.

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