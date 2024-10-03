Несподіваний лайфхак для дачників: навіщо закопувати на грядках стиглі помідори

Кожен городник прагне щорічно вирощувати якомога більше урожаю на своїй ділянці. Для цього багато хто наважується на незвичайні експерименти. Одним із таких є практика закопування помідорів на грядках.

Насамперед стиглі помідори можуть служити чудовим природним добривом, оскільки в їхньому складі є багато корисних елементів. Ці речовини сприяють покращенню росту інших рослин на ділянці. Про це пише ТСН.

Томати містять такі корисні елементи, як азот, фосфор і калій. Під час розкладання в ґрунті ці речовини допомагають рослинам краще розвиватися, дають більші плоди та підвищують стійкість до хвороб.

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Якщо у вас є смачні сорти помідорів, їх також можна закопати на грядках, щоб розповсюдити насіння. У наступному сезоні самосів подарує вам соковиті плоди. Це особливо важливо для тих, хто займається органічним садівництвом.

Коли помідори розкладаються, вони виділяють органічні речовини, які сприяють поліпшенню аерації ґрунту та затримують вологу. Це робить ґрунт більш пухким та створює кращі умови для розвитку кореневої системи рослин.

Томати містять природні речовини, які перешкоджають розвитку грибкових захворювань на ділянці, що сприятиме збільшенню врожайності в наступному сезоні.

Такий підхід додатково сприяє зменшенню відходів. Багато садівників зазвичай викидають помідори, що зіпсувалися. Однак їх можна застосувати як корисний ресурс.

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