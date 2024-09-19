Ваш сад кишітиме від щурів, якщо ви негайно не виправите цю помилку

Залишаючи гнилі фрукти в саду, садівники ризикують зіткнутися з серйозними проблемами. Як попереджають експерти, така здавалося б, незначна деталь може призвести до значних витрат і навіть загибелі рослин.

Джеймс Льюїс, фахівець з MyBuilder.com, зазначає, що гниття фруктів створює ідеальні умови для розмноження шкідників, зокрема щурів. Крім того, гнилі плоди можуть пошкодити газон, спричинити розвиток хвороб і бур'янів, пише express.co.uk.

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Джеймс Льюїс наголосив, що боротьба з наслідками такого недогляду може коштувати дорого, особливо якщо мова йде про відновлення газону або лікування хворих дерев.

Він попереджає, що щури швидко реагують на наявність опалих фруктів, що може призвести до їхньої навали на територію саду. Садівникам радять видаляти гнилі плоди одразу після того, як вони опали, і утилізувати їх у компостних купах або вивозити на сміттєзвалище.

Крім того, гниття плодів сприяє швидкому пожовтінню газону, і, якщо залишити це без уваги, трава може загинути вже через два тижні. Льюїс зазначив, що пошкоджений газон вимагає значних витрат на відновлення, що збільшує загальні витрати на утримання саду.

Відомий британський садівник Монті Дон також приєднався до попереджень, наголосивши на важливості догляду за садом у своєму вересневому блозі. Він рекомендує садівникам своєчасно видаляти пошкоджену деревину та обрізати кущі троянд, щоб забезпечити здоровий ріст рослин.

Таким чином, експерти закликають садівників бути уважними та оперативно розв'язувати проблеми з опалими плодами, щоб уникнути неприємних наслідків для саду і збільшення витрат на його догляд.

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