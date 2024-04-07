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Як прогнати щурів з ділянки: найкращий природний відлякувач

Ігор Романько

Як захистити сад та город від щурів.

Втомилися від щурів, які псують ваш сад? Не впадайте у відчай! Існує екологічний та ефективний спосіб їх відлякати – посадити м'яту та інші трави з сильним запахом.

Захистіть свій сад від щурів за допомогою м'яти та інших трав. Корисними порадами від досвідчених садівників поділились на сайті Главред.

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Чому м'ята так ефективна?

  • Її запах неприємний для щурів, тому вони тримаються подалі.
  • М'ята безпечна для інших рослин та людей.
  • Її легко вирощувати.

Як використовувати м'яту для відлякування щурів:

  • Посадіть м'яту по периметру саду.
  • Розмістіть горщики з м'ятою всередині теплиці.
  • Розкидайте сушену м'яту навколо отворів теплиці.
  • Змочіть ватні кульки м'ятною олією та розкладіть їх у саду.

Інші трави, які відлякують щурів:

  • Базилік
  • Ехінацея
  • Часник
  • Чебрець

Посадіть ці трави разом з м'ятою, щоб створити неприємну для щурів атмосферу.

Ще кілька порад:

  • Вирощуйте цибулю, цибулю-порей і часник на городі - вони також відлякують щурів.
  • Не залишайте в саду їжу та сміття, які можуть привабити щурів.
  • Регулярно прибирайте бур'яни, які можуть дати щурам притулок.

P.S.

  • М'яту потрібно оновлювати кожні пару тижнів, щоб запах залишався сильним.
  • Для кращого результату поєднуйте м'яту з іншими методами відлякування щурів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, які заставлять гризунів обходили ваш двір стороною.

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