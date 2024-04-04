Неочікувана знахідка в каналізації: Македонські археологи виявили гробницю, датовану III століттям до н. е. (фото)

В районі міста Вергіни, що історично відоме як Егеї, у Центральній Македонії знайдено давню гробницю, яка належала родині вельмож. Дослідження показали, що поховання могло належати впливовій особі, адже серед виявлених там предметів були унікальні артефакти.

Археологи знайшли гробницю під час звичайного будівництва каналізаційної мережі. Про це пише Arkeonews.

Ця територія в давнину служила центром Македонського царства, розташованого на північ від Греції. Навіть після того, як столицю перенесли до Пелли у IV столітті до нашої ери, Егеї продовжували бути важливим місцем захоронення царської сім’ї.

Читайте також: У жінок епохи вікінгів виявлено три дивні модифікації черепів

На 36-й щорічній археологічній зустрічі "Археологічного проєкту в Македонії та Фракії" в Салоніках Анжелікі Коттарідіс, почесний керівник відділу давнини, презентувала цю знахідку разом з іншими артефактами, виявленими під час останніх розкопок.

Гробниця, яку датують III століттям до нашої ери, була виявлена серед курганів на північно-західній стороні некрополя. Усередині було знайдено кімнату розмірами 3,7 на 2,7 метра.

У гробниці було поховано чоловіка зі щитом, посиленим залізними елементами, що може свідчити про його приналежність до македонської вищої кавалерії, відомої як гетайри. Висока якість зброї, знайденої поруч, може вказувати на те, що її виготовили у висококласній майстерні.

Золоті стрічки з витонченими бантами оздоблювали внутрішні поверхні гробниці, тоді як фасад прикрашали різнобарвні ступки. Археологи вважають, що такі деталі можуть бути свідченням того, що гробниця була переобладнана для поховання дружини високопоставленої особи.

Читайте також: В Англії у каналізації в'язниці знайшли рештки людей віком 4500 років (фото)

В іншому похованні, виявленому недалеко від першого у 1969 році Дімітрісом Пандерманлісом, було знайдено два інші поховання, що може свідчити про концентрацію могил заможних людей. Ці знахідки відкривають нам вікно у повсякденне життя і звичаї стародавніх цивілізацій, розширюючи наші знання про історію.

Ці артефакти не тільки розкривають аспекти життя стародавніх македонців, але й підкреслюють значення безперервних археологічних розкопок. Відкриття, зроблені завдяки таким дослідженням, не лише захоплюють нашу уяву, але й збагачують колективну пам’ять, зберігаючи інформацію про тих, хто жив до нас, для наступних поколінь.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!