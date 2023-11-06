Незвичний смак: рецепт грибної солянки
Грибна солянка за рецептом від Shuba не лише здивує вас неймовірним смаком, але й зекономить гроші. Головний інгредієнт цього супу – гриби.
Інгредієнти:
Вода – 1 л
Печериці – 150 г
Гриби солоні – 100 г
Огірки солоні – 100 г
Цибуля – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Паста томатна – 40 г
Оливкова олія – 40 мл
Огірковий розсіл – 150 мл
Лавровий лист – 1 шт.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень – за смаком
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Спосіб приготування:
1. Дрібно наріжте цибулю та моркву і підсмажте до напівготовності.
2. Солоні гриби й огірки та додайте до овочів, заправивши все поріжте томатною пастою.
3. Тушкуйте 5 хвилин.
4. Помийте печериці, наріжте шматочками й покладіть у каструлю з водою. Доведіть до кипіння, додайте сіль посоліть і варіть 10 хвилин. Після цього засмажку, розсіл, лавровий лист, перець і варіть 15 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт грибного паштету.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!