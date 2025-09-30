Незвичайний смак: як приготувати кетчуп з гарбуза на зиму

Чому б не відійти від традиційного томатного соусу й не впустити у раціон трохи осіннього тепла? Кетчуп із гарбуза — це кулінарна знахідка, у якій поєднуються м’яка солодкість гарбуза, легка яблучна кислинка та пряний аромат спецій.

Такий соус здатний не лише замінити звичний кетчуп, а й стати універсальною приправою до м’яса, картоплі, макаронів чи запечених овочів. Його аромат наповнить дім затишком, а смак приємно здивує навіть найвибагливіших гурманів. Про це пише ТСН.

Для приготування знадобляться гарбуз (приблизно 350 г), яблука (250 г), одна цибулина, 1–2 зубчики часнику, столова ложка томатної пасти, кілька ложок цукру, чайна ложка лимонного соку, а також сіль, перець і хмелі-сунелі за смаком.

Спершу цибулю й часник дрібно нарізають і злегка обсмажують на олії до золотистості. Далі додають нарізані кубиками гарбуз і яблука, вливають трохи води й тушкують під кришкою на малому вогні, щоб овочі та фрукти стали м’якими та добре поєдналися. Потім до суміші вводять спеції та томатну пасту, ще кілька хвилин прогрівають, щоб розкрився аромат. Після цього масу знімають із плити та подрібнюють блендером до однорідної консистенції. На фінальному етапі додають лимонний сік, який додає свіжості й водночас допомагає довше зберегти продукт.

Готовий гарячий кетчуп розливають у стерильні банки та щільно закривають. Після охолодження соус можна зберігати в холодильнику й смакувати ним у будь-яку пору року.

