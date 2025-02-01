Не забуваймо історію: топ фільмів про Голокост
27 січня світ вшановував пам'ять жертв Голокосту. Якщо ви хочете глибше зрозуміти трагедію, яку спричинив нацистський режим, варто переглянути історичні та художні фільми, що висвітлюють ці події.
РБК-Україна підготував добірку з семи стрічок, які допоможуть усвідомити масштаби трагедії.
"Назви своє ім’я"
Документальний фільм, створений у співпраці України та США, містить інтерв’ю з людьми, які не лише пережили Голокост у 1941–1942 роках, а й рятували інших. Це унікальні свідчення очевидців, які допомагають не забувати про жахи минулого.
Виконавчим продюсером картини став Стівен Спілберг, який зізнався, що ці спогади глибоко вразили його.
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"У темряві"
Драма спільного виробництва Польщі, Канади та Німеччини розповідає про події у Львові під час Другої світової війни. Головний герой спочатку прагне наживи, допомагаючи євреям переховуватися від нацистів. Але, побачивши страждання цих людей у підземеллях міста, він переосмислює свої вчинки.
Ця стрічка – емоційна історія про трансформацію людини та випробування, які довелося пережити жертвам Голокосту.
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