Не викидайте і не паліть: шість причин збирати опале листя в саду

Осінь – пора красивих пейзажів та рясного листопаду. Однак, що робити з опалим листям? Спалювати – не найкращий варіант.

Існує безліч способів використати це природне багатство з користю для вашого саду. Видання Woodland Trust пропонує кілька корисних ідей.

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Листовий перегній:

Опале листя – це відмінна основа для створення листового перегною. Він підкислює ґрунт, затримує вологу та покращує його структуру.

Як зробити: Зберіть вологе листя у мішки, утрамбуйте і залиште у прохолодному місці на рік. Використовуйте перегній для підживлення рослин, які люблять кислий ґрунт (гортензії, рододендрони).

Компост з листя

Додавання опалого листя до компостної купи прискорює процес компостування та робить його більш поживним. Подрібніть листя і додайте його до інших компостних матеріалів. Отриманий компост використовуйте для підживлення рослин на городі та в саду.

Мульчування

Шари опалого листя, розкидані по грядках та клумбах, виконують роль мульчі. Запобігає випаровуванню вологи, пригнічує ріст бур’янів, захищає коріння рослин від перегріву та промерзання. Розподіліть шар листя навколо рослин, уникаючи стовбурів.

Добриво для газону

Подрібніть листя за допомогою газонокосарки і рівномірно розподіліть по газону. Листя, розкладаючись, збагачує ґрунт органічними речовинами, покращує його структуру.5\

Субстрат для кімнатних рослин

Змішайте подрібнене листя з іншими компонентами ґрунтосуміші. Листя покращує повітропроникність ґрунту та забезпечує рослини додатковими поживними речовинами.

Будиночок для "корисних істот"

Їжак побудував будинок з листя. Джерело: woodlandtrust.org.uk Їжак побудував будинок з листя. Джерело: woodlandtrust.org.uk

Купа опалого листя – ідеальне місце для зимівлі їжаків та інших корисних комах. Зберіть листя в купу в тихому куточку саду. Їжаки знищують шкідників саду, таких як слимаки та комахи.

Опале листя – цінний ресурс для вашого саду. Замість того, щоб спалювати його, знайдіть йому більш раціональне застосування. Зробіть свій сад ще більш родючим і красивим.

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