Не викидайте черствий хліб: варіанти використання на кухні

Черствий хліб не обов’язково викидати. Якщо на ньому немає ознак цвілі, його можна переробити. Зокрема, зачерствілий хліб можна використовувати в різних рецептах, щоб приготувати смачні та корисні страви.

Спробуйте зробити грінки. Це один із найпростіших і найпопулярніших способів використання черствого хліба. Грінки можна приготувати на сковороді, в духовці або мікрохвильовій печі. Для цього просто наріжте хліб на скибочки, змастіть їх олією або вершковим маслом і підрум’яньте до золотистого кольору.

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Зачерствілий батон чи білий хліб, можна додавати до фаршу. Просто розмочіть хлібобулочний виріб у воді, чи молоці.

Паштети – це ще одна смачна і корисна страва, яку можна приготувати з черствого хліба. Для цього змішайте скибочки хліба з іншими інгредієнтами, такими як овочі, м’ясо, риба або гриби. Масу перемеліть в блендері або пропустіть через м’ясорубку. Паштет можна подавати як самостійну закуску або використовувати як начинку для бутербродів.

Крокети – це смачна і ситна страва, яку також можна приготувати з черствого хліба. Для цього змішайте скибочки хліба з іншими інгредієнтами, такими як м’ясо, риба, овочі або гриби. Масу сформуйте в кульки або овальні шматочки, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте в олії до золотистого кольору.

Спробуйте також зробити з хліба запіканку. Для цього змішайте скибочки хліба з іншими інгредієнтами, такими як яйця, молоко, сир, овочі або фрукти. Масу викладіть у форму для запікання і випікайте в духовці до готовності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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