Не викидайте, а використовуйте: які рослини варто підживити кавовою гущею

Кава – це не лише смачний і ароматний напій, але й джерело корисних для рослин речовин. Кавова гуща – це не лише екологічне та доступне добриво, але й чудовий спосіб позбутися залишків кави.

Спробуйте використовувати її на своїх грядках і клумбах, і ви побачите, як ваші рослини стануть міцнішими, здоровішими та рясніше цвістимуть. Про це пише 24tv.ua.

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Кавова гуща може бути чудовим органічним добривом, яке збагатить ґрунт необхідними мікроелементами:

Азот: сприяє зеленому росту і рясному цвітінню.

сприяє зеленому росту і рясному цвітінню. Фосфор: стимулює кореневий розвиток.

стимулює кореневий розвиток. Калій: зміцнює структуру рослин.

зміцнює структуру рослин. Магній: покращує фотосинтез.

покращує фотосинтез. Кальцій: бере участь у формуванні клітинних стінок.

Як використовувати кавову гущу для добрива:

Просто висипати на грядку чи клумбу. Перед цим кавову гущу потрібно висушити на папері або в духовці, щоб запобігти появі цвілі та грибка. Не робіть занадто товстий шар, щоб не перекрити доступ повітря до ґрунту.

Змішати з водою і полити нею рослини.

Додати до компосту. Це допоможе прискорити процес компостування і збагатити компост поживними речовинами.



Які рослини можна удобрювати кавовою гущею:

Помідори

Огірки

Картопля

Перець болгарський

Редис

Цибуля ріпчаста

Зелень (всі види)

Полуниця

Гортензія

Бегонія

Азалія

Камелія

Важливо:

Не використовуйте кавову гущу для троянд, сукулентів та кактусів.

Не перегодовуйте рослини кавовою гущею.

Використовуйте лише свіжу кавову гущу.

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