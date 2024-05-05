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Не викидайте, а використовуйте: які рослини варто підживити кавовою гущею

Ігор Романько

Які рослини можна підгодовувати кавовою гущею
Які рослини можна підгодовувати кавовою гущею

Кава – це не лише смачний і ароматний напій, але й джерело корисних для рослин речовин. Кавова гуща – це не лише екологічне та доступне добриво, але й чудовий спосіб позбутися залишків кави.

Спробуйте використовувати її на своїх грядках і клумбах, і ви побачите, як ваші рослини стануть міцнішими, здоровішими та рясніше цвістимуть. Про це пише 24tv.ua.

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Кавова гуща може бути чудовим органічним добривом, яке збагатить ґрунт необхідними мікроелементами:

  • Азот: сприяє зеленому росту і рясному цвітінню.
  • Фосфор: стимулює кореневий розвиток.
  • Калій: зміцнює структуру рослин.
  • Магній: покращує фотосинтез.
  • Кальцій: бере участь у формуванні клітинних стінок.

Як використовувати кавову гущу для добрива:

  • Просто висипати на грядку чи клумбу.
    • Перед цим кавову гущу потрібно висушити на папері або в духовці, щоб запобігти появі цвілі та грибка.
    • Не робіть занадто товстий шар, щоб не перекрити доступ повітря до ґрунту.
  • Змішати з водою і полити нею рослини.
  • Додати до компосту.
    • Це допоможе прискорити процес компостування і збагатити компост поживними речовинами.

Які рослини можна удобрювати кавовою гущею:

  • Помідори
  • Огірки
  • Картопля
  • Перець болгарський
  • Редис
  • Цибуля ріпчаста
  • Зелень (всі види)
  • Полуниця
  • Гортензія
  • Бегонія
  • Азалія
  • Камелія

Важливо:

  • Не використовуйте кавову гущу для троянд, сукулентів та кактусів.
  • Не перегодовуйте рослини кавовою гущею.
  • Використовуйте лише свіжу кавову гущу.

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