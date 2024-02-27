Не все так однозначно: дієтологи назвали головні недоліки різних круп

Чи можна їсти крупу щоденно

Крупи – це невід'ємна частина нашого раціону, адже вони дають нам енергію та цінні поживні речовини. Проте, не всі крупи однаково корисні, а неправильне приготування може значно знизити їх цінність.

Різноманітність круп у вашому раціоні забезпечить вас усіма необхідними поживними речовинами та допоможе зберегти здоров'я.

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Недоліки круп:

Глютен: Деякі люди мають непереносимість глютену, який міститься в пшениці, житі, ячменю та вівсі (у невеликих кількостях).

Деякі люди мають непереносимість глютену, який міститься в пшениці, житі, ячменю та вівсі (у невеликих кількостях). Обробка: Пластівці швидкого приготування, манна крупа, білий шліфований рис та кукурудзяна крупа втрачають багато корисних речовин під час обробки.

Пластівці швидкого приготування, манна крупа, білий шліфований рис та кукурудзяна крупа втрачають багато корисних речовин під час обробки. Глікемічний індекс: Переварена каша має вищий глікемічний індекс, а це може призвести до різкого стрибка цукру в крові.

Найкорисніші крупи:

Гречка: Багата на білок, залізо, клітковину та вітаміни групи B.

Багата на білок, залізо, клітковину та вітаміни групи B. Вівсяна крупа: Містить бета-глюкан, який знижує рівень холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Містить бета-глюкан, який знижує рівень холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Киноа: Багата на білок, клітковину, залізо та магній.

Багата на білок, клітковину, залізо та магній. Бурий рис: Містить більше клітковини та вітамінів, ніж білий рис.

Містить більше клітковини та вітамінів, ніж білий рис. Ячмінь: Багатий на клітковину, бета-глюкан, вітаміни та мінерали.

Секрети правильного приготування:

Не переварюйте кашу: Зерна повинні бути цілими та трохи недовареними.

Зерна повинні бути цілими та трохи недовареними. Не варіть кашу на молоці: Кальцій у молоці нейтралізує залізо з крупи.

Кальцій у молоці нейтралізує залізо з крупи. Додавайте до каші корисні інгредієнти: Білок, горіхи, ягоди, овочі, насіння, олії та масла збагатять її смак та поживну цінність.

Додаткові поради:

Вибирайте крупи з цільного зерна.

Готуйте кашу на воді або овочевому бульйоні.

Не додавайте до каші цукор або вершкове масло.

Додавайте до каші фрукти, ягоди, горіхи або насіння.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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