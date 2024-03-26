Не пропустіть момент: що треба посіяти у другій половині березня
Не пропустіть момент: що треба посіяти у другій половині березня
Хоча деякі рослини ще зарано садити, адже вони можуть постраждати від заморозків, є й такі, які чудово приживуться саме в цей період. Серед них - груші та горох.
Вони стійкі до холоду, тому з ними не варто баритись. Таким чином, ви швидко отримаєте врожай. Про це пише Телеграф.
Ось кілька культур, які рекомендовані до посадки у березні:
Горох:
- Висійте насіння в лунки глибиною 4 см, двома рядами, з відстанню 15 см між рядами та 5 см між горошинами.
- Накрийте грядку спанбондом для захисту від вітру та холоду.
- За потреби встановіть опори для гороху.
Груші:
- Саджанці з голим корінням рекомендується садити саме в березні, коли вони ще перебувають у стані спокою.
- Груші чудово доповнять ваш сад і порадують соковитими плодами восени.
- Для невеликих ділянок підходить вертикальне озеленення.
- Висаджуйте груші на зволоженому та дренованому ґрунті на сонячному місці.
Чорнобривці:
- Ці невибагливі квіти вирощують з насіння.
- Чорнобривці стійкі до холоду, тому їх можна сіяти вже зараз, але рекомендується вкривати від заморозків.
- До літа насіння проросте, і ви зможете насолоджуватися красою цих квітів.
Брюссельська капуста:
- Посадка в другій половині березня дає шанс отримати урожай вже в середині літа.
- Ця капуста любить холод і може витримувати навіть легкі заморозки.
- Слід вкривати посадки екоматеріалом.
Малина:
- Березень – останній місяць, коли кущі малини перебувають у стані спокою, тому їх рекомендується садити саме зараз.
- Рослина добре пристосовується до відкритого ґрунту навіть у холодну погоду.
- Вибирайте для посадки добре дренований ґрунт.
- Полив має бути помірним.
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Пам'ятайте:
- Уважно читайте інструкції на насіннєвих пакетиках, адже деякі сорти можуть мати особливості у вирощуванні.
- Забезпечте вашим саджанцям належний догляд: полив, розпушування, підживлення.
- Захищайте молоді рослини від заморозків та інших несприятливих погодних умов.
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