Не пропустіть момент: що треба посіяти у другій половині березня

Хоча деякі рослини ще зарано садити, адже вони можуть постраждати від заморозків, є й такі, які чудово приживуться саме в цей період. Серед них - груші та горох.

Вони стійкі до холоду, тому з ними не варто баритись. Таким чином, ви швидко отримаєте врожай. Про це пише Телеграф.

Ось кілька культур, які рекомендовані до посадки у березні:

Горох:

Висійте насіння в лунки глибиною 4 см, двома рядами, з відстанню 15 см між рядами та 5 см між горошинами.

Накрийте грядку спанбондом для захисту від вітру та холоду.

За потреби встановіть опори для гороху.

Груші:

Саджанці з голим корінням рекомендується садити саме в березні, коли вони ще перебувають у стані спокою.

Груші чудово доповнять ваш сад і порадують соковитими плодами восени.

Для невеликих ділянок підходить вертикальне озеленення.

Висаджуйте груші на зволоженому та дренованому ґрунті на сонячному місці.

Чорнобривці:

Ці невибагливі квіти вирощують з насіння.

Чорнобривці стійкі до холоду, тому їх можна сіяти вже зараз, але рекомендується вкривати від заморозків.

До літа насіння проросте, і ви зможете насолоджуватися красою цих квітів.

Брюссельська капуста:

Посадка в другій половині березня дає шанс отримати урожай вже в середині літа.

Ця капуста любить холод і може витримувати навіть легкі заморозки.

Слід вкривати посадки екоматеріалом.

Малина:

Березень – останній місяць, коли кущі малини перебувають у стані спокою, тому їх рекомендується садити саме зараз.

Рослина добре пристосовується до відкритого ґрунту навіть у холодну погоду.

Вибирайте для посадки добре дренований ґрунт.

Полив має бути помірним.

Читайте також: Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Пам'ятайте:

Уважно читайте інструкції на насіннєвих пакетиках, адже деякі сорти можуть мати особливості у вирощуванні.

Забезпечте вашим саджанцям належний догляд: полив, розпушування, підживлення.

Захищайте молоді рослини від заморозків та інших несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, ми вже писали як правильно удобрювати ґрунт та саджати помідори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!