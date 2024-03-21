Як правильно саджати помідори та удобрювати ґрунт: дієві поради

Окрім вирощування здорової розсади, важливо подбати про те, щоб ґрунт був добре удобрений для підтримки оптимального росту та врожайності помідорів. UAportal розповів про ефективні методи внесення добрив перед посадкою.

Підживлення ґрунту перед посадкою томатів

Щоб підготувати грядки для томатів, розгляньте два можливих терміни: осінь або весна. Якщо ви можете провести підготовку восени, рекомендується внести торф (для важкого ґрунту) або доломітове борошно (для кислого ґрунту) з розрахунку 350 г на 1 кв.м. Додатково збагатіть ґрунт перегноєм або компостом (3 кг на 1 кв.м), ретельно перемішавши його.

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Однак, якщо восени внести добрива не вдалося, не хвилюйтеся – ви можете зробити це навесні. За тиждень до висадки розсади можна підживити грядку настоєм пташиного посліду у співвідношенні 1:20 (0,5 л настою на одну рослину). Крім того, якщо у вас є 20 днів до висадки, посипте грядку 300 г кісткового борошна на 1 кв.м для додаткових поживних речовин.

Що покласти в лунку при посадці помідорів

Досвідчені садівники радять додавати просту, але ефективну суміш інгредієнтів у кожну посадкову лунку для вашої розсади томатів. Пересаджуючи їх у нове середовище, дотримуйтесь цих рекомендацій:

– Додайте жменю попелу, отриманого зі спаленої деревини або інших органічних матеріалів, оскільки він є природним джерелом калію.

– Додайте жменю подрібненої яєчної шкаралупи, багатої на кальцій, який є важливим для сильного і здорового росту.

– Додайте жменю цибулиння – чудовий природний засіб для відлякування шкідників, що допомагає захистити ваші рослини томатів.

Помістивши ці інгредієнти в лунку, додайте невелику кількість води, перш ніж обережно висадити розсаду томатів. Завдяки цій комбінації ваші помідори отримуватимуть достатнє живлення протягом щонайменше двох тижнів, що дозволить їм прижитися в новому середовищі, мінімізувати стрес і сформувати міцне коріння.

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