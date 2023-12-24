Не тільки ввечері: коли не можна давати у борг

Прикмети про гроші - Коли не можна позичати гроші та давати у борг - народні прикмети

До питань фінансів треба підходити зважено та обережно. Проте народні прикмети вказують на те, що варто керуватися не тільки розумом, але й певними увіковіченими знаннями, коли справу маєте з грошима.

Згідно з народними прикметами, давати гроші в борг увечері – це поганий знак. Оскільки так у вас виникнуть фінансові проблеми, збитки або ж крадіжки.

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Згідно з народними прикметами, не можна давати у борг:

Увечері. Це вважається поганим знаком, який може привести до фінансових проблем, збитків або навіть крадіжки. Грошова енергетика розчиняється у темряві, або ж у цей час ми більш розслаблені та менш обережні.

У неділю. Це вважається святим днем, і давати гроші в борг у цей день – це гріх.

Це вважається святим днем, і давати гроші в борг у цей день – це гріх. На спадаючий Місяць також не варто давати у борг. Дочекайтеся, коли місяць почне рости.

також не варто давати у борг. Дочекайтеся, коли місяць почне рости. У молодика. Це вважається несприятливим часом для будь-яких фінансових операцій, в тому числі і для позики грошей.

Це вважається несприятливим часом для будь-яких фінансових операцій, в тому числі і для позики грошей. У дні великих церковних свят. Це вважається днем відпочинку і молитви, і давати гроші в борг у цей день - це неповага до свята.

Небезпечною датою вважається 13 число. Крім цього, несприятливими днями, щоб дати у борг, є великі церковні свята – Різдво, Хрещення, Благовіщення, Великдень.

Крім того, не можна давати у борг гроші, якщо:

Позичальник не хоче повертати гроші. Це може призвести до конфліктів і сварок.

Це може призвести до конфліктів і сварок. Позичальник не поважає вас. Якщо ви не відчуваєте до людини довіри, краще не давати йому гроші в борг.

Якщо ви не відчуваєте до людини довіри, краще не давати йому гроші в борг. Позичальник не вміє управляти грошима. Якщо ви знаєте, що позичальник не зможе повернути гроші, краще відмовтеся від позики.

Звичайно, це лише прикмети і не обов'язково дотримуватися їх. Але якщо ви хочете уникнути негативних наслідків, краще дотримуватися цих правил.

Найкраще давати гроші у борг до 12 години дня, а найкращий день для цього – четвер.

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