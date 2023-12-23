Привабите бідність: Названо 3 місця, де заборонено зберігати гроші

Гроші – це не лише матеріальний ресурс, а й енергія, яка може притягувати до себе або відштовхувати від себе. Тому важливо правильно зберігати гроші в домашніх умовах, щоб не накликати на себе бідність і не зменшити грошовий потік.

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Крім того, важливо регулярно перераховувати гроші і оновлювати їх. Це допоможе активізувати грошову енергію і притягнути до себе ще більше грошей, пише Styler.

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Ось кілька місць, де категорично не можна зберігати гроші:

Скляні банки. Гроші не люблять лежати пом'ятими та в безладді. У скляних банках вони накопичують негативну енергію і втрачають свою силу.

Біля вхідних дверей. Гроші не повинні постійно перебувати на виду. Якщо ви зберігаєте їх біля вхідних дверей, вони будуть регулярно зникати з сім'ї.

Гроші не повинні постійно перебувати на виду. Якщо ви зберігаєте їх біля вхідних дверей, вони будуть регулярно зникати з сім'ї. Під матрацом. Гроші не повинні лежати в місцях, де ви відпочиваєте. Вони повинні бути в русі, щоб притягувати до себе ще більше грошей.

Гроші не повинні лежати в місцях, де ви відпочиваєте. Вони повинні бути в русі, щоб притягувати до себе ще більше грошей. У книгах. Гроші не люблять негативну енергію. Якщо ви зберігаєте їх у книгах з негативним змістом, вони будуть притягувати до себе ще більше негативу.

Гроші не люблять негативну енергію. Якщо ви зберігаєте їх у книгах з негативним змістом, вони будуть притягувати до себе ще більше негативу. У тісноті. Гроші не люблять тісноту. Якщо ви зберігаєте їх скрученими або перев'язаними гумкою, вони будуть накопичувати негативну енергію.

Ось кілька місць, де можна зберігати гроші в домашніх умовах:

У сейфах або інших ємностях, які захищають їх від крадіжки.

У спеціальних шкатулках або скриньках, які мають позитивну енергетику.

У місцях, де ви часто бували і де вам було комфортно.

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