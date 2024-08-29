Не лише ознака любові: чому кіт спить поряд з господарем

Коти – істоти досить самостійні, але нерідко вони віддають перевагу сну біля свого господаря. Що ж це може означати?

Відповідь на це питання дала спеціалістка з ініціативи AnimalWised Емі МакКріді, пише ТСН. Вона зазначає, що коти дуже люблять тепло, тому немає нічого дивного в тому, що вони вибирають спати біля людини. Вони просто хочуть додаткового тепла.

Це особливо часто відбувається в регіонах з прохолодним кліматом, де навіть довгошерстий кіт може не відчувати достатнього тепла. В інших місцях будинку тварині може бути не так зручно спати, а ваше тіло служить своєрідним "радіатором". Більше того, кішка може не лише лежати поруч, але й намагатися лягти на вас.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

На YouTube-каналі AnimalWised також з'явилося відео, в якому зазначається, що, попри свою грайливість, коти досить ліниві. Вони можуть спати до 15 годин на день, вибираючи для цього найбільш зручні місця, зокрема, м'які ліжка. Тому одна з причин, чому кіт спить поруч із людиною, полягає в комфорті.

Емі також підкреслює, що коти завжди залишаються настороженими, навіть коли здаються розслабленими. Міцні взаємини з твариною дуже важливі, тому, якщо кіт почувається безпечно біля вас, він буде спати на вашому ліжку.

Зооекспертка додала, що коти найбільш активні у сутінках, тому вночі вони можуть потребувати додаткового почуття безпеки. Через це вони часто вибирають спати поряд із господарем, який може їх захистити в разі небезпеки.

Іноді кішка так проявляє свої почуття до людини. Якщо вона відчуває сильний зв'язок з господарем і довіряє вам, то може "дозволити" собі спати поряд. Якщо кіт залазить на ліжко і треться об вас, це свідчить про те, що він вважає це місце своїм і таким чином мітить територію.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про 5 порід котів, які найкраще підходять для квартири.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!