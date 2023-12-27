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Не тільки допомагає заснути: Фахівці розповіли, чому корисно їсти ананас перед сном

Ігор Романько

Який фрукт допомагає швидше та легше заснути

Ананас – це смачний і корисний фрукт, який може принести чимало переваг для здоров'я. Серед них – і покращення якості сну та боротьба з безсонням.

Ананас містить амінокислоту триптофан, яка є попередником гормону сну мелатоніну. В одному дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry, було показано, що вживання ананаса підвищує рівень мелатоніну в організмі на 266%.

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Крім того, ананас містить магній, який також сприяє кращому сну. Магній допомагає розслабити м'язи і нервову систему, що може сприяти засинанню.

Якщо ви хочете покращити якість свого сну, можна включати ананас у свій раціон. Спробуйте їсти ананас на сніданок, обід або вечерю. Ви також можете пити ананасовий сік, але в помірних кількостях, оскільки він містить багато цукру.

Ось кілька порад щодо вживання ананаса для поліпшення сну:

  • Вибирайте свіжий ананас, який має яскраво-жовте забарвлення.
  • Рекомендована денна норма ананаса становить одну чашку (приблизно 165 грамів).
  • Якщо ви їсте ананас на ніч, краще робити це як частину збалансованої вечері або перекусу.
  • Якщо ви використовуєте ананасовий сік, пийте його одразу після їжі або з закусками, багатими на білки та жири, щоб уповільнити перетравлення цукру.

Якщо ви страждаєте від безсоння, поговоріть зі своїм лікарем про можливі причини цього стану і про те, як ви можете його покращити.

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