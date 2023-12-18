Щоб урізноманітнити святковий стіл: Як приготувати 3 простих та дуже смачних салати з ананасом
Ананас – це солодкий і соковитий фрукт, який чудово поєднується з багатьма продуктами. Тому салати з ананасом – це завжди смачно і цікаво.
На сайті pixelinform поділились одразу трьома рецептами закусок із цим тропічним фруктом, готувати які просто, а їсти – смачно.
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Салат з ананасом та куркою
Інгредієнти:
- 400-500 г курячого філе
- 200 г сиру
- 3 яйця
- 250 г консервованих ананасів
- майонез
Приготування:
- Відваріть куряче філе до готовності.
- Натріть сир і яйця на тертці.
- Наріжте ананаси на шматочки.
Складання салату:
- На дно тарілки викладіть сир.
- Нанесіть сіточку з майонезу.
- Зверху покладіть нарізане куряче філе.
- Змастіть куряче філе майонезом.
- Викласти ананаси.
- Завершіть салат яйцями.
Салат з ананасом та кукурудзою
Інгредієнти:
- 200 г шинки
- 2 яйця
- 200 г консервованої кукурудзи
- 250 г консервованих ананасів
- майонез
Приготування:
- Наріжте шинку на брусочки.
- Наріжте яйця на кубики.
- Наріжте ананаси на шматочки.
Складання салату:
- На дно тарілки викладіть шинку.
- Додайте майонез.
- Зверху покладіть яйця.
- Викласти кукурудзу.
- Завершіть салат ананасами.
Салат з ананасом та крабовими паличками
Інгредієнти:
- 300 г крабових паличок
- 300 г консервованих ананасів
- 3 варені яйця
- 280 г консервованого гороху
- майонез
Приготування:
- Наріжте крабові палички на кубики.
- Наріжте ананаси на шматочки.
- Наріжте яйця на кубики.
- Злийте з гороху рідину.
Складання салату:
- Змішайте всі інгредієнти в салатнику.
- Додайте майонез і перемішайте.
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