Не сваріться та відкладіть важку роботу: заборони на Великдень-2025

На відміну від Різдва, яке завжди святкують у фіксовану дату, Великдень щороку припадає на різні дні. Його визначають залежно від першого повного Місяця після весняного рівнодення.

У 2025 році християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень в один день — 20 квітня. Це рідкісний випадок, коли дати збігаються для обох конфесій. Про це пише ТСН.

В Україні це державне свято, яке завжди припадає на неділю. У мирний час наступний понеділок — вихідний. Однак за умов воєнного стану додаткові вихідні можуть скасовуватись. Тож, якщо діятиме військовий стан, 21 квітня буде звичайним робочим днем.

Підготовка до Великодня: піст і Страсний тиждень

Перед Великоднем віряни дотримуються Великого посту — духовного й тілесного очищення, який триває сім тижнів. У цей період утримуються від вживання м’яса, молочних продуктів, яєць та риби. Особливо важливим є останній тиждень — Страсний. Кожен день цього періоду має особливе значення і нагадує про останні дні земного життя Ісуса Христа.

У понеділок згадують старозавітного Йосипа та прокляття смоківниці, а також починають готувати миро. У вівторок говорять про навчання Христа в храмі. У середу — про зраду Юди. У четвер — про встановлення Євхаристії. У п’ятницю — згадують розп’яття Ісуса, а субота символізує його зішестя у пекло. Ввечері цього дня розпочинаються святкові богослужіння.

Традиції Великодня: як святкують і що варто пам’ятати

Перед ранковим святковим богослужінням віряни несуть до церкви кошики зі святковими стравами: пасками, крашанками, ковбасами. Їжу слід освятити до сходу сонця. Після цього родина збирається за столом, розговляється та святкує воскресіння Христа.

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Проте не все можна нести до храму. Церква не рекомендує освячувати алкоголь, страви з кров’ю, овочі, фрукти чи гроші. Також у святковий день не варто працювати фізично, займатися прибиранням, прасуванням чи ремонтом. Заборонені сварки, негативні емоції та погані наміри. Не проводяться й вінчання, не прийнято йти на кладовище — це залишають на поминальні дні після Великодня.

Ще одне важливе правило: залишки освяченої їжі не можна викидати. Їх потрібно або віддати тваринам, або спалити.

Великдень — це не лише родинне свято, а й глибоко духовний день, наповнений вірою, добром і вдячністю.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде погода на Великдень в Україні.

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