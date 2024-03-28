Не спішіть викидати: як врятувати пересолені котлети
Ароматні, апетитні котлети – страва, що завжди доречна. Проте, іноді навіть досвідчений кулінар може зіткнутися з неприємною ситуацією: котлети вийшли пересоленими. Не поспішайте засмучуватися! Існує багато способів, як врятувати страву. Про це пише Телеграф.
Читайте також: П'ять порад, як зробити м'ясо м'якшим
Пароварка:
Замість сковорідки використовуйте пароварку. Котлети готуватимуться довше, але зайва сіль випарується.
Промивання фаршу:
Якщо солі забагато, промийте фарш. Покладіть м'ясо в сито і обдайте кип'яченою водою. Пам'ятайте, що вимиються не лише сіль, а й інші спеції.
Додаткові інгредієнти:
- Прокрутіть через м'ясорубку ще м'ясо, щоб розбавити фарш.
- Додайте замочений у молоці білий хліб – це нейтралізує сіль і зробить котлети ніжнішими.
- Замість хліба можна додати рис або манку.
- Овочі (кабачок, картопля) зроблять котлети пишними та соковитими, а також допоможуть нейтралізувати сіль.
Тушкування:
- Пересолені котлети можна протушкувати в сметані.
- Додайте на сковороду з котлетами картоплю, залийте водою і тушкуйте до готовності.
Пам'ятайте:
- Не додавайте сіль до фаршу, поки не спробуєте його.
- Використовуйте спеції та трави, які допоможуть збалансувати смак.
- Не бійтеся експериментувати!
Завдяки цим простим порадам ви зможете врятувати пересолені котлети і насолодитися смачною та ароматною стравою.
Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати пересолений фарш.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!