Як врятувати пересолений фарш: дієвий лайхак від господинь

Якщо ви трошки переборщили з сіллю у фарші для котлет, не переймайтеся. Можна виправити ситуацію за допомогою кількох простих порад від ТСН.

Отже, якщо фарш пересолений, не викидайте його. Просто додайте ще трошки м'яса, подрібніть його в блендері або м'ясорубці, а потім перемішайте з готовим фаршем.

Також можна додати до фаршу кабачки або картоплю. Натріть овочі, відцідіть надмірну вологу і перемішайте з м'ясом. Це не лише допоможе збалансувати рівень солі, але і зробить котлети більш ніжними та соковитими.

Кухарі рекомендують використовувати білий хліб, замочений у молоці, для видалення зайвої солі з фаршу. Котлети вийдуть смачними, ніжними і соковитими.

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Якщо не хочете використовувати хліб і молоко, спробуйте додати манку або рис. Вони вберуть надлишок солі, і ви зможете приготувати смачні м'ясні кульки.

Мультиварка чи пароварка також можуть допомогти виправити пересолений фарш. Просто готуйте котлети на пару, і вони вийдуть смачні, а сіль зникне.

Ще один спосіб - вимити пересолений фарш у ситі під кип'яченою водою. Але варто пам'ятати, що разом із сіллю може вимитися частина інших приправ, тому слід бути обережним при використанні цього методу.

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