Не спішіть викидати: як використати винні корки для кімнатних рослин

Кімнатні рослинни - це не лише естетична насолода, а й велика відповідальність. Щоб рослини не гинули, необхідно знати, як і коли їх слід поливати. Оскільки надлишок вологи або її нестача небезпечні для рослин, використання дренажу є необхідним. Розповімо, як у цьому можуть допомогти винні корки. Про це пише ProstoWay.

Цей метод не лише економний, але й дуже ефективний та зручний для рослин. Метод із використанням винних корків дуже практичний, адже надає їм нове життя. Він також доступний, оскільки пробки все одно викидаються. До того ж, завдяки такому методу ви економите кошти, оскільки дренажі з керамзиту можуть бути дорогими.

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Як використовувати винні корки для дренажу

Спочатку необхідно розрізати пробки на невеликі шматочки, попередньо їх промивши та висушивши. Таким чином вони зможуть вбирати надлишок вологи. Коли ви садите або пересаджуєте рослину, на дно горщика потрібно покласти кілька шматочків пробки.

Корки також забезпечують коріння рослини гарною вентиляцією та запобігають застою вологи. Крім того, вони здатні віддавати вологу у випадку її нестачі.

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