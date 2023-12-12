Не просто запіканка: Як приготувати вишуканий гратен для новорічного столу
До свят багатьох цікавить питання, що приготувати на основний стіл, особливо щодо гарячих страв. Порадуйте гостей та рідних найкращими стравами.
Замість того, щоб ламати голову і годинами стояти біля плити, рекомендуємо спробувати ідеальний рецепт картопляного гратена з класичним вершковим соусом бешамель. Рецептом поділилась блогерка в TikTok.
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Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- Молоко – 200 мл
- Вершки 30% – 200 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Борошно пшеничне – 30 г
- Часник – 1 зубчик
- Мускатний горіх – дрібка
Приготування:
Наріжте картоплю тонкими скибочками, залишаючи шкірку. Перед цим добре промийте її.
Готуємо соус бешамель. Розтопіть вершкове масло в каструлі на слабкому вогні, поступово додаючи борошно. Далі додайте молоко і перемішуйте вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок. Далі додайте вершки. Соус не потребує закипання. Приправте мускатним горіхом і додайте часник, роздавивши його за допомогою часничниці.
Вкладайте нарізану картоплю в два шари, кожен шар посипте сиром і полийте соусом бешамель. Запікайте в духовці протягом 50 хвилин при температурі 170 градусів до отримання золотистої скоринки.
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