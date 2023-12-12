Не просто запіканка: Як приготувати вишуканий гратен для новорічного столу

Як зробити гратен з картоплею та сиром

До свят багатьох цікавить питання, що приготувати на основний стіл, особливо щодо гарячих страв. Порадуйте гостей та рідних найкращими стравами.

Замість того, щоб ламати голову і годинами стояти біля плити, рекомендуємо спробувати ідеальний рецепт картопляного гратена з класичним вершковим соусом бешамель. Рецептом поділилась блогерка в TikTok.

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Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Молоко – 200 мл

Вершки 30% – 200 мл

Вершкове масло – 50 г

Борошно пшеничне – 30 г

Часник – 1 зубчик

Мускатний горіх – дрібка

Приготування:

Наріжте картоплю тонкими скибочками, залишаючи шкірку. Перед цим добре промийте її.

Готуємо соус бешамель. Розтопіть вершкове масло в каструлі на слабкому вогні, поступово додаючи борошно. Далі додайте молоко і перемішуйте вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок. Далі додайте вершки. Соус не потребує закипання. Приправте мускатним горіхом і додайте часник, роздавивши його за допомогою часничниці.

Вкладайте нарізану картоплю в два шари, кожен шар посипте сиром і полийте соусом бешамель. Запікайте в духовці протягом 50 хвилин при температурі 170 градусів до отримання золотистої скоринки.

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