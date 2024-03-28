Не пропустіть'космічне шоу': 8 квітня під час затемнення можна буде побачити вибухи на Сонці

Очікуване сонячне затемнення 8-го квітня відкриє двері до незвичайного астрономічного досвіду. Воно дозволить стати свідками унікальних явищ, включно із сонячними протуберанцями та корональними викидами маси.

Подія, яку з нетерпінням чекають астрономи та просто любителі космосу, дає шанс побачити прояви активності найближчої до нас зірки. Про це розповідає space.com.

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Під час повного сонячного затемнення 8 квітня, яке, ймовірно, співпаде з піком 11-річного циклу Сонця, спостерігачі матимуть унікальну можливість побачити захоплюючі корональні явища. Вони включатимуть в себе темно-рожеві вежі та петлі електрично зарядженої плазми, що простягаються в космос на багато діаметрів Землі. Ці космічні витвори, швидше за все, можна буде спостерігати лише з територій Північної та Південної Америки, тоді як інші частини світу зможуть насолоджуватися цим видовищем уже в записі.

Особливу увагу варто приділити корональним викидам маси (КВМ) під час затемнення. Ці потужні викиди складаються з магнітних полів та плазми, що виходять з корони Сонця і можуть формувати спіральні структури, які будуть залишатися видимими протягом кількох годин.

Також разом з ними можна буде спостерігати й протуберанці.

8 квітня безсумнівно стане захопливим днем, який запам’ятається астрономам і любителям астрономії у всьому світі.

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