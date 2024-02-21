Чорна діра поглинає Сонце й росте з найбільшою швидкістю в історії

Міжнародна група астрономів на чолі з австралійськими вченими виявила найяскравіший об'єкт у Всесвіті. Це сяюче ядро ​​ранньої галактики, яке живиться від надмасивної чорної діри.

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Квазар, як його називають, у 500 трильйонів разів яскравіше за наше Сонце та більш ніж у 17 мільярдів разів перевищує його масу, пише thenationalnews.

Вчені виявили, що квазар поглинає еквівалент одного Сонця щодня. Це майже те, що вчені вважають верхньою межею можливого, але потрібні подальші дослідження та спостереження.

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"Цей квазар є найжорстокішим місцем, яке ми знаємо у Всесвіті", – сказав провідний автор Крістіан Вольф з Австралійського національного університету.

Європейська південна обсерваторія помітила об'єкт J0529-4351 під час огляду неба в 1980 році, але на той час його помилково ідентифікували як зірку. Його не називали квазаром до минулого року. Спостереження за допомогою телескопів в Австралії та чилійській пустелі Атакама підтвердили це.

Квазар знаходиться на відстані 12 мільярдів світлових років і існує з перших днів Всесвіту. Світловий рік становить 5,8 трильйона миль.

Що таке чорна діра простими словами:

Чорна діра - це астрономічний об'єкт, який має настільки велику силу тяжіння, що навіть світло не може з нього вирватися. Чорні діри утворюються, коли масивні зірки руйнуються в кінці свого життя. Коли зірка з масою в 20 разів більшою за масу Сонця закінчує своє ядерне паливо, вона стискається під власною гравітацією. Цей процес може призвести до утворення чорної діри.

Чорні діри не можна побачити безпосередньо, але їх можна виявити за допомогою їх впливу на навколишнє середовище. Наприклад, чорна діра може викривляти світло, що проходить поруч з нею, що можна виявити за допомогою спеціальних телескопів.

Чорні діри бувають різних розмірів. Найменші чорні діри мають масу в кілька разів більшу за масу Сонця, а найбільші - масу в мільярди разів більшу за масу Сонця.

Чорні діри відіграють важливу роль в еволюції галактик. Вважається, що в центрі більшості галактик, включаючи нашу власну, знаходиться надмасивна чорна діра.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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