Не 'переслідую': Мовознавець пояснив, як українською перекласти 'преследую цель'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вислів "преследовать цель" українською. Нерідко можна почути дослівний переклад.

Однак мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що це помилка. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні будемо боротися із суржиком. От дуже часто можна почути "я переслідую ціль" або "ми переслідуємо мету". Друзі, переслідувати можна злочинця або ж дичину на полюванні, але тільки не ціль", – зазначив Авраменко.

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Мовознавець вказав, що "преследовать цель" українською буде: "мати на меті", "мати за мету", або ж "ставити собі за мету".

"Наприклад, я, Олександр Авраменко, ставлю за мету розкривати секрети української мови українцям. Але тих, хто не вчить мови, переслідувати не збираюся", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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