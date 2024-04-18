Не відчуєте жодної дрібної кісточки: кулінари відкрили хитрий спосіб смаження риби

Існує легкий метод приготування риби, завдяки якому її кістки стають м'якими. Вони не будуть відчуватися під час споживання.

Немає потреби нарізати рибу на дуже маленькі шматочки, оскільки цей спосіб дозволяє обсмажити її навіть цілою. Корисним лайфхаком поділився портал ProstoWay.

Вам потрібно буде підготувати рибу, очистивши та порізавши її на шматочки, а також зібрати улюблені приправи, борошно для панірування та олію для обсмажування.

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Почніть з того, що обваляйте шматочки риби у борошні. Потім, на середньому вогні, нагрійте сковороду з олією. Коли вона вже добре розігріється, акуратно викладіть рибу і смажте до появи апетитної рум’яної скоринки. Обережно перевертайте кожен шматочок і продовжуйте смажити протягом 5-7 хвилин з кожного боку.

Далі, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте сковороду кришкою і дайте рибі протушкуватися ще 10-15 хвилин. Це дозволить рибі просочитися ароматами спецій і зробить кістки м’якими, так що вони не будуть відчуватися під час їжі.

Цей спосіб приготування можна використовувати для будь-якої риби, але найкраще він підійде для видів з дрібними кістками як-от карась, лящ чи щука, роблячи їх ніжними та соковитими.

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