Чим хек відрізняється від минтая та яка риба корисніша

Риба – це не лише смачно, але й дуже корисно! Сьогодні ми поговоримо про два популярних в Україні види риби – хек та минтай.

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Незалежно від того, який вид риби ви виберете, ви можете бути впевнені, що отримаєте корисний та смачний продукт, пише Главред.

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Чим же вони відрізняються?

Хек:

М'ясо: ніжне, соковите, з нейтральним смаком.

ніжне, соковите, з нейтральним смаком. Користь: багатий на вітаміни (A, C, E, D, PP, B), мікроелементи (кальцій, цинк, магній, натрій, залізо, мідь, марганець, хлор, нікель, кобальт, йод) та Омега-3.

Приготування: підходить для готування на грилі, у духовці, на пару, можна смажити, запікати, варити.

підходить для готування на грилі, у духовці, на пару, можна смажити, запікати, варити. Популярність: популярний у багатьох кухнях світу.

Минтай:

М'ясо: більш маслясте, з більш вираженим смаком.

більш маслясте, з більш вираженим смаком. Користь: багатий на білки, вітаміни групи B, омега-3 жирні кислоти, селен, йод, кальцій, магній, фосфор, хром, мідь, залізо.

багатий на білки, вітаміни групи B, омега-3 жирні кислоти, селен, йод, кальцій, магній, фосфор, хром, мідь, залізо. Приготування: часто використовується для смаження, випікання, а також для супів, рагу, пирогів.

часто використовується для смаження, випікання, а також для супів, рагу, пирогів. Популярність: менш популярний у світі, але використовується в деяких регіональних кухнях.

Як бачите, хек та минтай - це два чудових джерела корисних речовин.

Який же з них вибрати?

Це залежить від ваших смакових уподобань, способу приготування та бюджету.

Ось кілька порад:

Якщо ви хочете ніжне м'ясо з нейтральним смаком, виберіть хек.

Якщо вам подобається більш маслянисте м'ясо з вираженим смаком, виберіть минтай.

Хек дорожчий за минтай, тому, якщо у вас обмежений бюджет, минтай – це хороший варіант.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.

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