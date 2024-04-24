Не осипається та виглядатиме ідеально: як правильно збити білки для глазурі на паску
Великдень вже не за горами, а це значить, що час готувати святкові паски! Білкова глазур - це не лише смачна, але й красива прикраса для паски, яка також підходить для інших кондитерських виробів: пряників, капкейків, кексів тощо. Сьогодні ми поділимося секретами того, як правильно збити білки для глазурі та як її нанести на паску. Про це пише Главред.
Інгредієнти:
- 1 яєчний білок
- 200 г цукрової пудри
- 1/2 ч. л. лимонного соку
Для кольорової глазурі:
- Додайте харчовий барвник за смаком
Посуд:
- Широка миска або інший посуд для збивання
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Покрокова інструкція:
- Вибір цукрової пудри:Для блискучої та гладкої глазурі використовуйте цукрову пудру найдрібнішого помелу. Великі кристали цукру зроблять глазур неоднорідною та сірою.
- Збивання білків:
- Відокремте білки від жовтків.
- Переконайтеся, що посуд та віночок/міксер чисті та сухі, адже будь-яка жирна плівка може завадити білкам збитися.
- Почніть збивати білки на повільній швидкості, поступово збільшуючи її до максимальної.
- Коли маса стане однорідною, додайте лимонний сік і продовжуйте збивати.
- Консистенція глазурі:
- Збивайте глазур до потрібної вам консистенції:
- Не дуже густа: підходить для створення патьоків на пасці. Сохне 4-8 годин.
- Об'ємна: підходить для створення "шапки" на пасці. Сохне довше.
- Нанесення глазурі:
- Наносьте глазур на паску одразу ж після приготування.
- Якщо ви хочете прикрасити паску посипками, робіть це одразу ж після нанесення глазурі, поки вона не застигла.
- Гарячу паску краще попередньо охолодити перед нанесенням глазурі.
- Зберігання глазурі:
- Якщо вам потрібно зберегти глазур протягом кількох днів, перекладіть її в герметичний контейнер та поставте в холодильник.
Поради:
- Щоб зробити глазур більш блискучою, додайте до неї 1-2 чайні ложки гліцерину.
- Якщо ви хочете отримати матову глазур, додайте до неї 1-2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю.
- Замість лимонного соку можна використовувати оцет.
Білки без міксера:
- Якщо у вас немає міксера, ви можете збити білки вручну вінчиком. Це займе більше часу, але результат буде таким же.
- Збивайте білки протягом 5-6 хвилин, доки не з'явиться густа біла піна.
Зібравшись пекти паски, не забудьте про білкову глазур, адже вона стане не лише смачною прикрасою, але й чудовим доповненням до святкового столу!
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