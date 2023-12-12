Не кип'ятіть повний чайник: простий лайфхак економії електроенергії

Ефективне використання світлодіодних ламп і розумне управління побутовою технікою, особливо якщо це високоякісна техніка, дозволяє значно скоротити витрати на електроенергію. Вимикання світла не призведе до істотного зменшення витрат, оскільки вони вже дуже низькі.

Про це пише Ukr.media.

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Проте, правильне використані чайника та інших нагрівальних приладів, може допомогти серйозно зекономити. Наприклад, ви грієте літр води, а вам фактично потрібна лише склянка. Це марно витрачає енергоресурси: вода остигає, а електроенергія йде намарно.

За розрахунками фахівців, всі нагрівальні прилади (від чайників до духовок) споживають значну кількість електроенергії, але розумне їх використання дозволяє зменшити витрати на освітлення. Для досягнення цієї мети радять не кип'ятити повний чайник води, а гріти тільки необхідну кількість води.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити електроенергію.

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