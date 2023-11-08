Як економно споживати електроенергію вдома

Виконуйте прості дії для ефективного заощадження електроенергії та зменшення рахунків за електроенергію вдома. UAportal поділиться лайфхаками, які допоможуть мінімізувати споживання електроенергії не зашкоджуючи комфорту та зручності.

Читайте також: Як платити менше за комуналку: лайфхак для тих, хто прагне заощадити

Використовуйте природне світло

Один з лайфхаків для економного споживання електроенергії вдома – це максимальне використання природного світла. Вдень відкривайте штори та жалюзі, щоб впустити сонячне світло.

Регулюйте використання електроприладів

Ще один лайфхак для економного споживання електроенергії – оптимізація використання електроприладів. Використовуючи пральну або посудомийну машину, переконайтеся, що вона завантажена на повну, щоб мінімізувати енерговитрати.

Оновлення до енергоефективного освітлення

Перехід на енергоефективне освітлення може стати чудовим лайфхаком для економії електроенергії вдома. Замініть традиційні лампи розжарювання на світлодіодні.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!