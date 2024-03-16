Не гірше ніж з магазину: як приготувати ролліні з м'ясом
Як зробити роліні з м'ясом в домашніх умовах
Шукаєте ідею для швидкого та ситного сніданку? Спробуйте приготувати роліні з м'ясною начинкою з тіста філо! Їх можна зробити за лічені хвилини, якщо у вас є готове тісто.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка в Instagram. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними. Замість м'ясного фаршу можна використовувати будь-яку іншу начинку, наприклад, овочеву, сирну або грибну. Для більш хрусткого тіста можна посипати роліні панірувальними сухарями перед випіканням.
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Інгредієнти:
- 1 кг м'ясного фаршу
- 1 велика цибулина
- 6 листів тіста філо
- 40 г вершкового масла
- 1 жовток
- Кунжут за смаком
- 200 г твердого сиру
- Сіль за смаком
- 1 ч. л. приправи до м'яса
Приготування:
- Обсмажте фарш з нарізаною цибулею протягом 15 хвилин.
- Додайте сіль та приправу до м'яса.
- Змастіть один лист філо розтопленим вершковим маслом.
- З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром.
- Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини.
- Змастіть жовтком і посипте кунжутом.
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.
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