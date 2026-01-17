Не витрачатимете гроші на ветеринара: які породи собак рідко хворіють 

Собака в домі — це не лише радість, а й постійні витрати: вакцинації, аналізи, профілактичні огляди, а іноді й серйозне лікування. Однак є породи, які від природи мають міцне здоров’я і рідко потребують візитів до ветеринара, окрім планових.

Ветеринари пояснюють: справа не в "супер-імунітеті", а в генетичній різноманітності, правильній селекції, будові тіла та високій фізичній активності цих собак протягом століть. Про це пише radioclub.

Ось шість порід, які найрідше потрапляють до клініки з серйозними хворобами.

Бігль

Одна з порід із найширшою генетичною базою серед мисливських собак. Століттями біглів виводили для тривалого переслідування здобичі, що відсіяло слабких особин і сформувало міцне серце, легені та витривалу нервову систему. Спадкові захворювання трапляються рідко, імунна відповідь — одна з найкращих серед породистих собак. Єдиний нюанс: біглі схильні до переїдання, тому контроль ваги — обов’язковий.

Джек-рассел-тер’єр

Ці собаки практично не знають, що таке сидячий спосіб життя. Постійна активність — найкраща профілактика ожиріння, діабету та серцево-судинних проблем. Міцні суглоби (за умови правильних навантажень), стабільний рівень енергії та низький ризик хронічних хвороб роблять джек-расселів одними з найздоровіших порід. Вони зберігають високу активність навіть у поважному віці.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Грейхаунд (хорт)

Незважаючи на репутацію найшвидших собак, у побуті грейхаунди — справжні "дивани": спокійні, ледачі та економні в русі. Їхня будова тіла (мінімум жиру, легкий кістяк, потужні м’язи) зменшує навантаження на серце, суглоби та внутрішні органи. Запальні захворювання суглобів у них трапляються рідше, ніж у багатьох середніх порід. Єдиний недолік — тонка шкіра та низький підшерсток, через що в холод вони мерзнуть і потребують одягу.

Австралійський пастуший собака (хілер)

Порода, створена для важкої роботи в суворих умовах, має одну з найвищих середніх тривалостей життя серед усіх собак. Офіційно зафіксований рекорд довголіття належить саме хілеру — понад 29 років. Міцна нервова система, сильні суглоби, зв’язки та серцево-судинна система роблять їх одними з найвитриваліших порід. Вони рідко хворіють, якщо отримують достатньо руху та повноцінне харчування.

Чихуахуа

Мініатюрні розміри часто асоціюються з крихкістю, але чихуахуа — приємний виняток. Невелика вага тіла значно знижує навантаження на кістки, суглоби та хребет, тому артрози та проблеми зі спиною трапляються в них рідше, ніж у великих собак. Головне слабке місце — зуби: потрібен ретельний догляд, щоб уникнути пародонтиту та втрати зубів.

Ветеринари наголошують: навіть найміцніша порода не застрахована від хвороб, якщо ігнорувати базовий догляд. Регулярні щеплення, обробка від паразитів, збалансоване харчування, достатня фізична активність і щорічні профілактичні огляди — це обов’язкові умови для будь-якого собаки. Але якщо ви хочете максимізувати шанси на здорове та довге життя улюбленця без частих візитів до клініки — саме ці породи дають найбільше шансів на успіх.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!