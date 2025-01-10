Не 25 січня: коли правильно святкувати День студента в Україні і як краще вітати

В Україні щороку святкують одне з найяскравіших і найцікавіших свят – День студента. Він присвячений усім, хто здобуває вищу освіту.

Ми розкажемо, коли відзначається це свято та поділимося яскравими листівками та привітаннями, які піднімуть настрій вашим знайомим, які здобувають освіту. Детальніше про значення Дня студента розповідає команда UAportal.

Коли святкують День студента в Україні

День студента відзначають у багатьох країнах світу, і Україна не є винятком. Це свято припадає на 17 листопада. Почали його святкувати наприкінці 1990-х, а офіційний статус воно отримало в 1999 році, коли президент підписав відповідний указ, зробивши його "професійним" святом.

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Привітання з Днем студента 2024 у віршах, прозі та картинках

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

З Днем студента тебе я вітаю,

у цей нелегкий для країни час.

Тому максимально щиро бажаю,

щоб всі вороги покинули нас!

Хай знання тобі даються без зусиль,

І не згасає вчитись бажання!

І не діє жодна зі спокус,

коли йдеться про навчання!

***

У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Вітаю з Днем студента! Нехай швидше закінчиться війна і настане мирний час. Бажаю отримати диплом у мирній Україні і стати цінним фахівцем!

***

Вітаю з Днем студента! Бажаю успішних сесій, цікавих лекцій та легкого засвоєння знань! Нехай у навчанні все вдається, а кожен день запам'ятається приємними подіями.

***

Зі святом тебе, студенте! Бажаю, щоб навчання давалося легко, без тривог і проблем. Щоб майбутня професія була цікавою, а будні - ненудними. Корисних тобі знайомств, досягнення цілей і креативних ідей!

Привітання з Днем студента Привітання з Днем студента

Привітання з Днем студента Привітання з Днем студента

Привітання з Днем студента Привітання з Днем студента

Привітання з Днем студента Привітання з Днем студента

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