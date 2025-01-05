Кращі привітання і картинки з Водохрещам українською мовою
Зимовий цикл свят добігає кінця. 5 січня українці відзначатимуть Голодну кутю, також відому як Другий Святвечір, а 6 січня завершуються Святки, кульмінацією яких є свято Водохреще. Це свято має глибоке значення для українців, зберігаючи багатовікові народні традиції й шануючись християнською церквою. Привітати рідних і друзів можна, скориставшись листівками з нашої добірки.
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
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