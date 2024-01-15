Не 10 тисяч: науковці назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття

Загальноприйнята думка про те, що для довгого та здорового життя потрібно щодня робити 10 000 кроків, може бути помилковою.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet: Public Health, показало, що для дорослих у віці 60 років і старше знижений ризик передчасної смерті досягається при кількості кроків у межах 6000-8000 на день.

Для молодших ця цифра може бути трохи вищою, але не обов’язково понад 10 000 кроків на день.

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"Головний висновок полягає в тому, що існує багато доказів того, що навіть трохи більше рухатися корисно, особливо для тих, хто робить дуже мало активності", – сказала епідеміолог Університету Массачусетса в Амхерсті Аманда Палуч, яка очолювала дослідження.

Експерти кажуть: люди по суті створені для пересування. Еволюція відточила нашу фізіологію, щоб ходити на великі відстані. Це означає, що наш метаболізм, серцево-судинна система, вплив на наші кістки та м’язи та навіть психічне здоров’я налаштовані на те, щоб оцінити гарний похід.

Втиснення майже будь-якої прогулянки в наш насичений графік допоможе нам жити довше, здоровіше та щасливіше.

"Це такий чіткий комунікаційний інструмент для передачі повідомлень у сфері охорони здоров’я", – сказала Палуч.

Однак важливо пам’ятати, що фізична активність не обмежується кількістю кроків, які ми робимо. Пів години інтенсивної активності щодня можуть стати великим стимулом для тих із нас, хто багато сидить.

Додавання деяких силових тренувань у літньому віці може допомогти нашому мозку залишатися гострим, а нашим серцям і кісткам – здоровими та міцними.

Нагадаємо, раніше фахівці сказали, скільки кроків потрібно пройти людині, щоб скинути кілограм ваги.

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