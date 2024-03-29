Названо знаки зодіаку, які часто пліткують: не довіряйте їм свої секрети

Деякі люди постійно розповсюджують плітки, і це пов'язано зі знаком зодіаку, стверджують астрологи. За їхніми словами, головними пліткарями є Близнюки, Овни, Раки, Діви та Козороги.

Близнюки

Зрозуміло, Близнюки посіли перше місце. Це люди, які люблять багато говорити. Вони часто пліткують про все, що спадає їм на думку. Уродженці знаку також іноді надають іншим неперевірену інформацію. Для них важливим є те, що плітки цікаві. І чи це правда, їх не хвилює. Вони також не мають звички перевіряти інформацію.

Овен

Овни також пліткарі. Особливо їм подобається критикувати інших та створювати про них теорії змови. Якщо їм хтось не подобається, одразу ж затаврують. І завжди буде причина. Уродженці знаку можуть перетворити навіть дрібницю на проблему. Вони люблять багато говорити, привертати увагу та повчати інших. Овни завжди позиціонуватимуть себе як експерти та начальники. Вони також одержують задоволення, дізнавшись про невдачі інших людей.

Рак

Можливо, буде несподіванкою включення до цього рейтингу чутливих та чуйних Раків. Незважаючи на свої незаперечні переваги, вони мають і недоліки, і один з них – схильність до пліток. Люди цього знаку зодіаку люблять скаржитися на інших. Звичайно, все це вони роблять під приводом турботи та співчуття. Однак у глибині душі їм подобається почуватися краще.

Крім того, Діви та Козероги також мають схильність розпускати плітки про інших людей, хоча вони добре це приховують і знають, кому розповісти і скільки можна розповісти. Вони також можуть бути вірними своїм близьким, що часто буває складно для трьох згаданих вище знаків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.