Названо вік, після якого дуже важко позбутися зайвої ваги: ви будете вражені

Вчені зафіксували, що найінтенсивніше набір ваги у жінок спостерігається після досягнення 35-річного віку. Спеціалісти вважають, що після 30 років важко позбутися зайвої ваги за допомогою дієти на тривалий термін, і якщо навіть вдастся схуднути, то на короткий час. Дослідники провели багаторічне спостереження за вагою 25 тисяч осіб, які народилися між 1946 і 1958 роками.

Про це пише Радіотрек.

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Виявилося, що якщо люди середнього віку набирають зайві кілограми, цей процес не припиняється з часом, а, навпаки, лише посилюється. Зауважено, що раз наростивши зайву вагу, важко та навіть у деяких випадках неможливо її втратити. Науковці рекомендують акцентувати увагу на запобіганні надмірної ваги, замість того, щоб потім намагатися втратити її протягом багатьох років.

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