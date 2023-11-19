Ми надаємо їм замало уваги, попри користь: Дієтологиня назвала 8 видів зелені, які варто включити у свій раціон

Листова зелень стала неодмінною частиною збалансованого раціону, оскільки вона багата життєважливими поживними речовинами, вітамінами, мінералами і антиоксидантами.

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Ці види зелені не лише сприяють здоров'ю, а й мають низьку калорійність, роблячи їх ідеальним вибором для тих, хто слідкує за вагою. Включіть їх в салати, смузі, супи або використовуйте як гарнір до улюблених страв для поліпшення вашого здоров'я та смаку, пише Sciense Alert.

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Шпинат: Цей листовий салат, насичений залізом, кальцієм та вітамінами B6, C і K, є чудовим джерелом антиоксидантів. Його рекомендується вживати сирим, оскільки теплова обробка може знизити корисні властивості. Кале: Цей вид листової капусти містить важливі мікроелементи, такі як кальцій, залізо, магній, фосфор, калій і вітаміни A, B, E, C і K. Рекомендується вживати кале сирим для збереження всіх корисних речовин. Мангольд: З солодкуватим смаком, мангольд містить вітаміни А і C, а також задовольняє потребу в вітаміні К, важливому для згортання крові і здоров'я кісток. Зелень: Відмінне джерело лютеїну для здоров'я очей та вітамінів A і C, а також мінералів, включаючи кальцій, залізо, цинк, мідь і селен. Рукола: Насичена нітратами, рукола може підвищити продуктивність у спорті, а також містить вітаміни K і C, кальцій і поліфеноли. Салат ромен: Хрусткий салат ромен — важливе джерело вітамінів A, K, C і фолієвої кислоти, сприяючи загальному здоров'ю та імунітету. Крес-салат: З пряним смаком, крес-салат є джерелом вітамінів A і C та антиоксидантів, а також допомагає при раку порожнини рота. Бок чой: Із ніжним смаком, бок чой містить клітковину, вітамини, мінерали і антиоксиданти, допомагаючи зберегти здоров'я кісток, імунітету і запобігаючи ризик ряду захворювань.

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