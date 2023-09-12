Названо три найбільш доброзичливі знаки зодіаку: вони нікому не завдадуть зла

Деякі люди відчувають внутрішню потребу захищати слабших і хотіли б врятувати світ. Вони відрізняються винятковою добротою та турботою. За словами астрологів, Раки, Терези та Риби – чудові партнери, друзі, батьки та колеги.

Рак

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, дуже дбайливі і отримують справжню радість, допомагаючи іншим або навіть балуючи їх. Вони люблять купувати подарунки своїм друзям, зайти з тортом або запропонувати подбати про дитину чи собаку. Їм чужий егоїзм, і життя для себе вони вважають порожнім, безглуздим і таким, що не приносить задоволення.

Терези

Терези керуються принципом "стався до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе". Вони вірять, що якщо ми комусь допоможемо, то потім нам допоможе хтось інший, тож ніколи й нікому не відмовляють у допомозі. Уродженці знаку – саме ті люди, які завжди прийдуть на допомогу та точно не підведуть.

Риби

Це найчутливіший знак зодіаку, який не вміє відмовляти у допомозі. Ви можете покластися на уродженців знаку та довіряти їм. Риби добрі за вдачею і завжди чинять благородно. Вони просто не знають іншого шляху. З цієї причини, на жаль, часто стають жертвами шахрайства, а деякі люди користуються добрим серцем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.