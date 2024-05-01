Названо топ 5 найкращих автомобілів для асфальту та багнюки: рейтинг універсальних авто

Які авто на ринку України найкраще підходять для міста та перетнутої місцевості

Історія українського автопрому сягає корінням у минуле століття. Хоча перші зразки продукції того часу вже неможливо знайти навіть у музеях, деякі з них, створені трохи пізніше, й досі можна зустріти на українських дорогах, вражаючи своєю міцністю.

Видання РБК-Україна пропонує вам познайомитися зі списком, що складається з п'яти найміцніших автомобілів, що колись випускалися в Україні.

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1. КрАЗ-256 (1966 – 1994 рр.)

Цей 12-тонний самоскид з Кременчука, здається, брав участь у будівництві півсвіту. Його витривала конструкція, що витримувала перевантаження та експлуатацію на поганих дорогах, забезпечила йому успіх як на будівельних майданчиках, так і на ринках. У 1970-х роках суворі випробування в Сибіру та Заполяр'ї показали, що КрАЗ-256 на 21% витриваліший за німецькі самоскиди Magirus-Deutz. За роки роботи заводу в Кременчуку було випущено 278 233 самоскидів 256-ї моделі - цифра, неймовірна для світу вантажівок.

2. "Запорожець" ЗАЗ-966/-968 (1966 – 1994 рр.)

Несправедливо недооцінений "Запорожець" другого покоління, окрім харизматичного дизайну, відрізнявся й витривалістю. Він прощав перевантаження, їзду на поганих дорогах та експлуатацію без належного сервісу. Особливо міцним виявився кузов, який не схильний до корозії. Саме завдяки цьому нечисленні власники "Запорожців" й досі дбайливо підтримують їх у робочому стані.

3. ЛАЗ-695 (1956 – 2010 рр.)

Лінійка ЛАЗ-695 протягом усієї історії Львівського автобусного заводу випускалася фактично без суттєвих технічних змін. Завдяки продуманій конструкції та можливості багаторазового капітального ремонту, ці автобуси могли служити протягом кількох десятиліть. На жаль, їх витіснили ненажерливі бензинові двигуни, що сталося вже у XXI столітті.

4. Ssang Yong Rexton (2005 – 2014 рр.)

Недовговічний, але несправедливо забутий КрАСЗ - Кременчуцький автоскладальний завод - свого часу налагодив виробництво цілого ряду іномарок, серед яких й позашляховики Ssang Yong Rexton. Ці витривалі та комфортні авто й досі використовуються там, де потрібна надійність на будь-яких дорогах.

5. Skoda Octavia Tour (2002 – 2010 рр.)

Перша Octavia стала одним із перших доступних українцям нових іномарок. Надійний, витривалий та практичний автомобіль згодом став ще й більш доступним завдяки налагодженню дрібновузлового складання. Skoda Octavia Tour досі користується повагою серед прагматичних автовласників.

Підсумок

Поняття "міцного автомобіля" поступово відходить у минуле, адже пріоритети сучасних автовиробників інші: легкість та дешевизна конвеєрного складання, мінімальна собівартість та екологічність. Проте, вищезгадані моделі належать до тих поколінь, коли про запас міцності та фізичну довговічність авто можна було говорити всерйоз.

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