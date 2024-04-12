Названо причини, чому коти нюхають і лижуть ноги господаря

Важко знайти когось, хто б заперечував думку, що коти є найчарівнішими істотами на планеті. Ці пухнасті можуть похвалитися не лише своєю милою зовнішністю, але й непередбачуваними витівками, які часто можуть здивувати.

Інтернет переповнений зображеннями котів, від простих малюнків до веселих мемів та фотографій. Проте в цьому немає нічого дивного, адже чарівний вигляд вусатих мимоволі викликає у людей розчулення, пише Ukr.Media.

Милування цими домашніми улюбленцями може бути не довгим, адже іноді вони виявляють несподівані риси характеру. Кішки мають особливу репутацію серед людей, їх часто сприймають як істот, що егоїстично ставляться до своїх власників.

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Втім, реальність більш складна і багатогранна. Насправді кішки можуть виявляти вдячність, хоча їхній спосіб вираження почуттів відрізняється від людського. Через це власники іноді можуть почуватися не найкращим чином.

Якщо ваша кішка ласкаво облизує або обнюхує вас, це не привід для образи. Насправді це їхній спосіб показати глибоку прихильність, що сягає корінням у дитинство, коли мати-кішка дбайливо піклується про своїх кошенят. Хоча ви й не родичі, для вашої кішки ви – частина її сім’ї.

Проте не завжди поведінка цих пухнастих обумовлена лише прихильністю. Є багато інших факторів, які можуть впливати на неї. Наприклад, тварина може бути зацікавленим у нових запахах, які ви принесли додому, або відчувати стрес. У присутності свого господаря коти відчувають себе комфортніше, навіть якщо для цього потрібно подолати свою природну гордість.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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