Названо овоч, який гарантує здоровий сон навіть після чашки кави

Вже ні для кого не секрет, що ранкова чашка кави дарує бадьорість та заряд енергії на весь день. Проте, вживання кофеїну в другій половині дня може негативно вплинути на якість сну.

Період напіврозпаду кофеїну в організмі становить 6-8 годин. Це означає, що випита в 14:00 чашка кави буде наполовину виведена лише до 22:00. Тому, вживання кофеїну в другій половині дня може призвести до порушення сну. Про це пише ТСН.

Як нейтралізувати кофеїн та міцно заснути?

На допомогу приходить дивовижний овоч - броколі! Вживання броколі на вечерю допоможе організму швидше перетравити кофеїн та нейтралізувати його дію. Секрет броколі криється в унікальному складі, який стимулює виділення ферментів, що пришвидшують засвоєння кофеїну.

Чим ще корисна броколі?

Зміцнює травну систему: завдяки високому вмісту клітковини броколі нормалізує роботу кишечника та покращує травлення.

завдяки високому вмісту клітковини броколі нормалізує роботу кишечника та покращує травлення. Зміцнює кістки та судини: броколі багата на кальцій, калій та вітамін K, які необхідні для здоров'я кісток та судин.

броколі багата на кальцій, калій та вітамін K, які необхідні для здоров'я кісток та судин. Підвищує імунітет: броколі містить вітамін C, який є потужним антиоксидантом та зміцнює імунну систему.

броколі містить вітамін C, який є потужним антиоксидантом та зміцнює імунну систему. Попереджає хворобу Альцгеймера: дослідження показали, що регулярне вживання броколі може допомогти запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

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Кому не рекомендується вживати броколі?

Після операції: броколі може стимулювати газоутворення, що небажано після оперативного втручання.

броколі може стимулювати газоутворення, що небажано після оперативного втручання. Підвищена кислотність шлунка: броколі може дратувати слизову оболонку шлунка, тому людям з підвищеною кислотністю слід вживати її з обережністю.

броколі може дратувати слизову оболонку шлунка, тому людям з підвищеною кислотністю слід вживати її з обережністю. Захворювання підшлункової залози: при панкреатиті броколі може посилювати симптоми захворювання.

при панкреатиті броколі може посилювати симптоми захворювання. Перед польотом: вживання броколі перед польотом може призвести до здуття живота та газоутворення.

Вживання броколі на вечерю - це не лише смачний, але й корисний спосіб нейтралізувати кофеїн та забезпечити собі міцний та здоровий сон.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки чашок кави можна випити за день, щоб собі не нашкодити.

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