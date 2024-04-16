Названо натуральні засоби, які допоможуть позбутися від надокучливих комарів

З настанням весняного тепла та аж до пізньої осені, рої комарів вторгаються до наших осель, стаючи джерелом роздратування мешканців. Для боротьби з цими комахами не обов’язково використовувати хімічні магазинні засоби.

UAportal підшукав для вас екологічний вихід із ситуації, який полягає у використанні доступних і недорогих домашніх засобів для відлякування комарів. Лимон і гвоздика – це один з найбільш дієвих природних методів, які вам варто спробувати.

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Натуральні засоби від комарів

Щоб захистити свій дім від комарів, вам не обов'язково вдаватися до хімічних інсектицидів. Просто розмістіть на столі, у ванній кімнаті або на підвіконні тарілки з половинками лимона, які посипані гвоздикою.

Ця комбінація продуктів виступає в ролі натурального репеленту, відганяючи комарів своїм ароматом. Водночас, лимон та гвоздика наповнюють простір приємним натуральним запахом.

Для боротьби з комарами також можна використовувати часник. Роздавіть 4-5 зубчики, залийте їх літром води та варіть на повільному вогні протягом 15 хвилин, щоб активізувати вивільнення ефірних олій. Після охолодження розчину, процідіть його і перелийте в розпилювач. Обробіть цією рідиною віконні рами та москітні сітки, і ви створите надійний бар’єр проти комарів.

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