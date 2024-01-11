Названі головні помилки при пересадці кімнатних квітів

Пересадка кімнатних рослин - це важливий захід, який дозволяє їм рости здоровими і квітучими. Однак важливо знати, коли краще проводити цю процедуру, щоб не нашкодити рослині.

Оптимальний час для пересадки кімнатних рослин - весна. У цей час рослини виходять зі стану спокою і починають активно рости. Коренева система також починає активно розвиватися, і рослина краще переносить пересадку, пише Floren.

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Якщо ви не можете пересадити рослину навесні, це можна зробити в будь-яку пору року, але тільки за умови, що ви збережете земляну грудку і не пошкодите кореневу систему. Такий спосіб пересадки називається перевалюванням. Новий горщик для рослини в цьому випадку має бути на кілька сантиметрів в діаметрі більшим, ніж попередній.

Не варто пересаджувати квіти під час викиду ними суцвіть. Це викличе опадання бутонів, зав'язі і вже розкритих квіточок. Також не рекомендовано влаштовувати цей захід під час стресу або хвороби рослини, яка викликана гниттям кореневої системи. Пересадка в таких випадках може різко погіршити і без того важкий стан.

Не турбуйте свої рослини в період спокою, коли немає бурхливого росту коренів, які не зможуть швидко відновитися після ушкоджень.

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Новий горщик для кімнатних рослин не повинен бути завеликим. Він має бути більшим лише на 2-3 см більшим за попередній. Якщо горщик завеликий, то наземна частина рослини зупиниться в рості, оскільки її коріння буде заповнювати об'єм ґрунту. До того ж рослина не зможе засвоювати всю воду, через що почнеться гниття коренів, а потім і стовбура.

Не можна при пересадці одразу вносити добрива. Це роблять лише за 2-3 тижні після пересадки рослини. Новий ґрунт містить достатньо поживних речовин.

Зимова пересадка також під забороною, оскільки у більшості рослин настає стан спокою. Пересаджування для них великим стресом. Допускається пересаджування у разі, якщо рослина залита і починає гнити, якщо з'явилися шкідники у ґрунті.

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