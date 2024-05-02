Названо головні хитрощі, які допоможуть приготувати ідеальну глазур для паски

Паска є важливим елементом святкового столу на Великдень. Традиційно її прикрашають апетитною глазур’ю.

Хоча приготування цієї смачної прикраси може здатися простим, важливо звернути увагу на деталі, щоб вона вийшла ідеальною. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, що потрібно зробити, щоб глазур для паски вдалася на славу.

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Секрети приготування глазурі для паски:

Для приготування ідеальної глазурі рекомендується використовувати пудру замість звичайного цукру. Щоб досягти потрібної консистенції та запобігти стіканню, глазур повинна бути по густині як сметана. У випадку, якщо глазур виходить надто рідкою, можливо згустити її, додавши трохи цукрової пудри. Якщо ж глазур занадто густа, можна розрідити її, вливши трохи молока або води. Перед нанесенням глазурі на паску, для рівномірного покриття, змастіть її джемом, це забезпечить блискучу та гладку поверхню. Наносіть глазур поетапно, дозволяючи кожному шару достатньо висохнути перед нанесенням наступного. Для приготування білкової глазурі використовуйте охолоджені яйця та сухий міксер. Щоб уникнути повітряних бульбашок у глазурі, пропустіть її через сито перед нанесенням. Білкову глазур слід наносити на паску відразу після її приготування, проте обов'язково слід дочекатись, щоб випічка охолола. Для нанесення глазурі використовуйте силіконовий пензлик, або занурюйте сам виріб у глазур, або ж полийте глазур’ю зверху, попередньо розмістивши паску на решітці. Щоб надати пасці яскравості, можна додати кольорові харчові барвники до білої глазурі. У випадку з шоколадною глазур’ю, після нанесення необхідно помістити випічку в холодильник для того, щоб глазур застигла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які інгредієнти не варто додавати в паску, аби не зіпсувати її.

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