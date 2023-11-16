Названо 8 продуктів, які допоможуть зігрітися у холод

Їсти й зігріватися — те, що потрібно, коли в оселі недостатньо тепло. Деякі продукти прискорюють метаболізм та, таким чином, зігрівають нас зсередини. Shuba поділився списком продуктів, які допоможуть побороти холод.

Продукти, які зігріють

Споживання гострої їжі, такої як перець чилі, імбир та часник допоможе швидко зігрітись. Вони не лише надають смак будь-якій страві, але й прискорюють метаболізм і збільшують температуру тіла, стимулюючи кровообіг, тому ідеально підходять для холодних вечорів.

Дієтологи рекомендують включити в раціон овочі, зокрема коренеплоди, такі як буряк, морква, пастернак і ріпа. Їх багатий вміст вуглеводів змушує тіло витрачати більше енергії на перетравлення, що сприяє зігріванню.

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Темний та гарячий шоколад – ще один варіант зігріваючої їжі. Теобромін у темному шоколаді розширює кровоносні судини, збільшуючи кровообіг і допомагає організму зігрітися.

І на останок – використання спецій. Вивчено, що кориця та мускатний горіх можуть збільшувати кровообіг та температуру тіла, тому додавайте їх до основних страв, випічки та напоїв. Це додасть тепла їжі, збагатить її смак і аромат.

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